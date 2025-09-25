С начала года ВС России заняли 205 населенных пунктов

За почти девять месяцев боевых действий под контроль российской армии перешло 4,7 тыс. кв. км и 205 населенных пунктов, сообщило министерство обороны России.

Ведомство приводит статистику за период с 1 января по 25 сентября 2025 года. Больше всего территорий армия России получила в ДНР: 3,3 тыс. кв. км. Еще 542 кв. км под контроль российской армии перешло в Харьковской области, 261 кв. км — в Запорожской, 223 кв. км — в Сумской, 205 кв. км — в ЛНР, 175 кв. км — в Днепропетровской области.

По итогам 2024 года, как сообщал начальник Генштаба Валерий Герасимов, под контроль российской армии перешло 4,5 тыс. кв. км территории и более 190 населенных пунктов.