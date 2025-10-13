Аэропорт Краснодара прогнозирует рост пассажиропотока на 27% за счет китайских маршрутов

В аэропорту Краснодара прогнозируют рост пассажиропотока не менее чем на 27% за счет расширения китайских направлений. Как сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Аэродинамика» Александр Никонов на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025 в Красной Поляне, новые маршруты открывают дополнительные перспективы международного сотрудничества и туризма.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Аэропорт был вновь открыт для конечных рейсов 11 сентября. Сейчас выполняются рейсы по 10 внутренним и 8 международным направлениям. За неполный месяц работы пассажиропоток составил почти 100 тыс. человек.

По словам Александра Никонова, Краснодар является важным транспортным хабом юга России, расположенным на трассе М4, что обеспечивает удобное сообщение с Ростовской областью, Крымом и другими регионами края. Представитель предприятия уверен, что открытие аэропорта позволит увеличить туристический поток до 25% в зоне внешнего туризма Краснодарского края и до 10% в течение года по сравнению с периодом закрытия аэропорта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Southwind Airlines со 2 октября планирует запустить полеты из Краснодара в Анталью. Аналогичную программу из Краснодара также анонсировала Azur air.

Аэропорт Краснодара был закрыт с 22 февраля 2022 года в связи с началом СВО. Воздушная гавань получила почти 4 млрд руб. субсидий, так что все время простоя компания «Аэродинамика» оплачивала работу штатных сотрудников, содержала инфраструктуру в состоянии готовности к возобновлению полетов и даже реконструировала привокзальную площадь.

Анна Гречко, Андрей Куценко