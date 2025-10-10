Американские войска нажмут на Газу

Режим прекращения огня между Израилем и радикальной группировкой «Хамас» вступил в силу в полдень 10 октября. Чтобы проконтролировать его соблюдение и создать условия для возвращения израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, США решили перебросить на территорию еврейского государства 200 военнослужащих и сформировать там координационный штаб. По официальной версии, американские военные не должны входить на территорию Газы. Однако Египет просит США взять на себя основную роль в международных силах, которые должны будут действовать в пределах сектора на более поздних этапах.

О том, что в секторе Газа с 12:00 (время совпадает с московским) официально установлен «режим тишины», проинформировала в пятницу, 10 октября, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «С 12:00 войска ЦАХАЛа начали занимать позиции вдоль обновленных рубежей развертывания, готовясь к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников»,— говорится в заявлении. При этом в ЦАХАЛе подчеркнули, что военные «продолжат устранять любые непосредственные угрозы» в случае их возникновения.

В течение суток израильская армия должна завершить передислокацию, после чего под ее контролем останется чуть больше половины территории сектора.

К субботе, 11 октября, части ЦАХАЛа будут контролировать только пограничную зону между Израилем и Газой, пограничную полосу между палестинским анклавом и Египтом (Филадельфийский коридор), некоторые точки на севере Газы, хребет в восточной части города Газа и некоторую часть городов Рафах и Хан-Юнис.

У группировки «Хамас» есть 72 часа с момента вступления в силу режима прекращения огня, чтобы освободить 48 находящихся в ее руках израильских заложников. Первыми будут возвращены домой 20 живых похищенных. Еще 28 пленников, которые, как предполагается, погибли, будут переданы чуть позже: по словам членов «Хамаса», у них есть сложности с извлечением останков из подземных тоннелей, обрушившихся в результате интенсивных бомбардировок, и их идентификацией.

«На данном этапе мы сосредоточены на освобождении наших заложников»,— заявил, выступая 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что заключение соглашения с «Хамасом» было невозможно раньше. «"Хамас" согласился на сделку только тогда, когда почувствовал, что меч лежит у него на шее»,— заметил премьер-министр. Господин Нетаньяху добавил: если группировка, сыгравшая основную роль в организации трагедии 7 октября 2023 года, откажется разоружаться по-хорошему, этого «придется добиваться сложным путем».

«Ближайшие дни критически важны,— заявила 10 октября президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич.— Я призываю стороны выполнять свои обязательства. Операции по освобождению должны проводиться безопасно и с достоинством. Гуманитарная помощь должна быть безотлагательно возобновлена в полном объеме и доставлена людям в целости и сохранности, где бы они ни находились».

Для того чтобы проконтролировать выполнение сделки по Газе, США направили в Израиль 200 своих военнослужащих.

Как сообщил Белый дом, группе военных поручено следить за соблюдением «режима тишины» и координировать работу международных сил, которые позднее должны будут взять под свой контроль оставленные ЦАХАЛом позиции в секторе. Американский контингент войдет в состав Центра гражданско-военной координации (CMCC), которому будут поручены стабилизационные меры в разных сферах. По словам чиновника, которого цитирует агентство Reuters, к работе CMCC присоединятся представители вооруженных сил Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ. Военные США не будут дислоцироваться на территории Газы, уточнил один из собеседников Reuters.

Центральному командованию ВС США поручено также сформировать свой координационный штаб в Израиле. Как говорят политические источники телеканала N12, любое нарушение будет рассматриваться непосредственно американской стороной, у которой будут свои инструменты принуждения Израиля и «Хамаса» к соблюдению договоренностей.

«В будущем будет сформирован механизм, посредством которого будет обсуждаться и реализовываться весь процесс демилитаризации и разоружения (группировки "Хамас".— “Ъ”)»,— добавил собеседник N12.

Впрочем, власти Египта попросили администрацию президента США Дональда Трампа принять на себя более весомую роль и направить американский контингент в сектор Газа, утверждают источники портала Middle East Eye (MEE). По мнению Каира, Пентагону необходимо контролировать ситуацию «на земле» в составе международных стабилизационных сил, создание которых предполагает мирный план господина Трампа по Газе.

Из слов собеседников MEE следует, что в Газе египетская сторона хочет повторить модель Многонациональных сил и наблюдателей — независимой от ООН международной миротворческой миссии, которая была создана 40 лет назад для контроля ситуации на Синайском полуострове. Войска США играли в ней ведущую роль. Однако отправлять военный персонал в зону конфликта, пусть и затухающего, Вашингтону очень бы не хотелось, делают оговорку американские источники MEE.

