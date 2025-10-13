Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Последние 13 израильских заложников переданы «Хамас» сотрудникам Красного креста

Палестинское движение «Хамас» передало еще 13 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста, сообщил Channel 12. В списке освобожденных числится уроженец Донбасса Максим Харкин.

Жители Израиля на «площади заложников» в день, когда «Хамас» освободил людей, удерживаемых в плену в Газе после нападения 7 октября 2023 года

Фото: Shir Torem / Reuters

Фото: Shir Torem / Reuters

Семеро человек, освобожденных ранее, уже встретились со своими семьями в лагере «Рейм» на территории Израиля. Они провели в плену 738 дней. У «Хамаса» больше не осталось живых заложников, передает телеканал.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские войска нажмут на Газу».

