Последние 13 израильских заложников переданы «Хамас» сотрудникам Красного креста

Палестинское движение «Хамас» передало еще 13 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста, сообщил Channel 12. В списке освобожденных числится уроженец Донбасса Максим Харкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жители Израиля на «площади заложников» в день, когда «Хамас» освободил людей, удерживаемых в плену в Газе после нападения 7 октября 2023 года Фото: Shir Torem / Reuters Фото: Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Courtesy of Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Shir Torem / Reuters Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Фото: Matanya Tausig / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Жители Израиля на «площади заложников» в день, когда «Хамас» освободил людей, удерживаемых в плену в Газе после нападения 7 октября 2023 года Фото: Shir Torem / Reuters Фото: Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Courtesy of Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Shir Torem / Reuters Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Фото: Matanya Tausig / Reuters

Семеро человек, освобожденных ранее, уже встретились со своими семьями в лагере «Рейм» на территории Израиля. Они провели в плену 738 дней. У «Хамаса» больше не осталось живых заложников, передает телеканал.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы.

