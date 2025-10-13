Последние 13 израильских заложников переданы «Хамас» сотрудникам Красного креста
Палестинское движение «Хамас» передало еще 13 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста, сообщил Channel 12. В списке освобожденных числится уроженец Донбасса Максим Харкин.
Семеро человек, освобожденных ранее, уже встретились со своими семьями в лагере «Рейм» на территории Израиля. Они провели в плену 738 дней. У «Хамаса» больше не осталось живых заложников, передает телеканал.
Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы.
