Первые освобожденные «Хамас» израильские заложники выехали из сектора Газа

Семь израильских заложников переданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) в секторе Газа, они направляются на родину. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Семеро вернувшихся заложников в настоящее время сопровождаются военнослужащими ЦАХАЛа и ШАБАК в Израиль, где они пройдут первичное медицинское обследование»,— сказано в сообщении. О состоянии освобожденных данные не приводятся. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху также подтвердили возвращение заложников.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

