Павла Дурова могут оштрафовать на $70 за купание в горном озере в Казахстане

Минэкологии Казахстана допускает штраф для сооснователя Telegram Павла Дурова за купание в озере Кольсай на территории национального заповедника. Об этом заявил зампредседателя комитета административной полиции Казахстана Алексей Милюк.

«Что касается купания в запрещенной зоне,— это особо важная охраняемая природная территория... Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они сейчас рассматривают»,— пояснил господин Милюк (цитата по zakon.kz).

Зампред комитета добавил, что ответственность за правонарушение может быть разная. Самая минимальная — от предупреждения до выплаты 10 месячных расчетных показателей (около $70).

Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка. За любое нарушение правил предусмотрен штраф по ст. 380-1 КоАП Казахстана в размере 39,3 тыс. тенге (около 5,9 тыс. руб. или $73).

В начале октября Павел Дуров посещал Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане. Он опубликовал видео, на котором выходит из озера Кольсай. В администрации национального заповедника раскритиковали такое поведение. Однако подчеркивалось, что раз сотрудники парка не видели, как основатель Telegram там купался, штрафовать его не будут.