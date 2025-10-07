Дуров искупался в запретном озере Кольсай в Казахстане

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал видео, на котором выходит из озера на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане. За купание в водоеме бизнесмену может грозить штраф.

Фото: Телеграм-канал Павла Дурова

Кольсайские озера — это часть государственного национального природного парка. За любое нарушение правил предусмотрен штраф по ст. 380-1 КоАП Казахстана в размере 39,3 тыс. тенге (около 5,9 тыс. руб.).

«Это было хорошее плавание»,— подписал публикацию в Telegram-канале Павел Дуров. Видео снято на фоне заснеженных гор и сопровождается этнической мелодией.

В администрации парка раскритиковали опубликованное бизнесменом видео. «Здесь запрещено всем купаться. На среднем озере ведется конный обход территории сотрудниками парка. Но все время на месте они находиться не могут, поэтому вполне могли не увидеть»,— цитирует администрацию Orda.

Ранее Павел Дуров прибыл в Казахстан с визитом. Во время поездки бизнесмен анонсировал открытие ИИ-лаборатории в республике и провел личную встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым.