Дурова не будут штрафовать за купание в запретном озере Кольсай в Казахстане

Плавание в Кольсайских озерах на территории национального парка в Казахстане запрещено, и за нарушение правил предусмотрен штраф. При этом сотрудники парка не видели, как основатель Telegram Павел Дуров купался в водоеме, поэтому штрафовать его никто не планирует. Об этом сообщили ТАСС в администрации парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Павла Дурова в соцсети Фото: страница Павла Дурова в соцсети

«На месте мы его не видели, как мы можем заочно?» — пояснил собеседник агентства. Кроме того, Павел Дуров не гражданин Казахстана, уточнили в администрации.

Сегодня бизнесмен выложил в Telegram видео, на котором выходит из озера Кольсай. «Это было хорошее плавание»,— охарактеризовал господин Дуров посещение нацпарка. Ролик снят на фоне заснеженных гор и сопровождается этнической музыкой.