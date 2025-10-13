Завод «Фарфор Сысерти» выпустит новые коллекции посуды к своему 65-летию

К своему 65-летнему юбилею завод «Фарфор Сысерти» в Свердловской области представит новые коллекции посуды, посвященные природному богатству Урала, передает департамент информационной политики региона.

Художники предложили свежий взгляд на традиционные уральские темы. В коллекции Карины Шелеповой «Реки Урала» использована сложная техника барельефа по фарфоровой стенке, а серия кружек Светланы Запарий «Любимые с детства ягодки» сочетает цифровую печать, золотой ажур и ручную роспись с изображениями облепихи, черники и малины.

Кроме того, в кинотеатрах России идет документальный фильм Максима Аньшина «Хрупкое», посвященный заводу. Фильм уже получил признание кинокритиков и зрителей и получил главный приз за лучшую режиссуру на всероссийском фестивале «Горький Фест». Итогом юбилейного года станет проект с Московским музеем декоративно-прикладного искусства: 21 октября в Москве откроется выставка «Лаборатория АРТель. Традиционное искусство и актуальные художественные практики», где «Фарфор Сысерти» станет ключевой площадкой для участников.

Как отметил и. о. замгубернатора — министра Свердловской области Дмитрий Ионин, в последние годы после преображения на предприятии появляются молодые сотрудники и улучшаются условия труда.

Керамическое производство в Сысерти существует с XVIII века. В 1960 году артель «Промкооператор» была преобразована в завод керамических изделий, позже он стал Сысертским заводом художественного фарфора. Сейчас на его базе создан завод «Фарфор Сысерти», который производит посуду, сувениры, иконостасы. Принадлежит Екатеринбургской епархии и Корпорации развития Среднего Урала. В 2022 году завод в рамках плана модернизации совершил ребрендинг, при этом обновить предприятие планировали в течение трех лет после начала финансирования. «Фарфор Сысерти» давно находится в убыточном состоянии, поэтому правительство Свердловской области выделяет ему средства на развитие. По словам директора предприятия Натальи Жердевой, несмотря на убыточность, предприятие способно покрывать свои расходы — в июле 2023 года выручка выросла на 40%.

Напомним, в прошлом году завод запланировал выпустить три коллекции посуды с изображением купола Екатеринбургского цирка, завода и уральской живописи. Оформлением занимались студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Ирина Пичурина