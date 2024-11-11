В Свердловской области выпустят посуду с цирком и уральской живописью

В Свердловской области выпустят три коллекции посуды с изображением купола Екатеринбургского цирка, завода и уральской живописи. Оформлением занимались студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Куратором стал художник Андрей Люблинский, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коллекция «Цирк» Натальи Судомойкиной Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ Коллекция «Земля и Фабрика» Ксении Ивановой Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ Коллекция «В поле» Александры Павловой Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ Следующая фотография 1 / 3 Коллекция «Цирк» Натальи Судомойкиной Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ Коллекция «Земля и Фабрика» Ксении Ивановой Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ Коллекция «В поле» Александры Павловой Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

Набор из двух тарелок «Цирк» создала Наталья Судомойкина. По ее словам, сейчас продолжается разработка сервиза. К началу конкурса были готовы только две тарелки, однако коллекция была расширена чашками и стаканами. Коллекцию выпустят проект «Антихрупкость» и ВШЭ, она была придумана в лаборатории при заводе «Фарфоре Сысерти»

На серии тарелок Александры Павловой «В поле» изображен цветок в стиле урало-сибирской росписи. Ксения Иванова представила линейку посуды «Земля и Фабрика», посвященную промышленному пику Свердловска 1920-х годов и отсылающую к посуде заводских столовых.

С 27 ноября будет реализовываться коллекция Натальи Судомойкиной «Цирк», а две другие серии — в начале 2025 года.

Полина Хабарова