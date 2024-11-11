В Свердловской области выпустят посуду с цирком и уральской живописью
В Свердловской области выпустят три коллекции посуды с изображением купола Екатеринбургского цирка, завода и уральской живописи. Оформлением занимались студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Куратором стал художник Андрей Люблинский, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Набор из двух тарелок «Цирк» создала Наталья Судомойкина. По ее словам, сейчас продолжается разработка сервиза. К началу конкурса были готовы только две тарелки, однако коллекция была расширена чашками и стаканами. Коллекцию выпустят проект «Антихрупкость» и ВШЭ, она была придумана в лаборатории при заводе «Фарфоре Сысерти»
На серии тарелок Александры Павловой «В поле» изображен цветок в стиле урало-сибирской росписи. Ксения Иванова представила линейку посуды «Земля и Фабрика», посвященную промышленному пику Свердловска 1920-х годов и отсылающую к посуде заводских столовых.
С 27 ноября будет реализовываться коллекция Натальи Судомойкиной «Цирк», а две другие серии — в начале 2025 года.