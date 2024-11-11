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обновлено 16:57

В Свердловской области выпустят посуду с цирком и уральской живописью

В Свердловской области выпустят три коллекции посуды с изображением купола Екатеринбургского цирка, завода и уральской живописи. Оформлением занимались студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Куратором стал художник Андрей Люблинский, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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Коллекция «Цирк» Натальи Судомойкиной

Коллекция «Цирк» Натальи Судомойкиной

Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

Коллекция «Земля и Фабрика» Ксении Ивановой

Коллекция «Земля и Фабрика» Ксении Ивановой

Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

Коллекция «В поле» Александры Павловой

Коллекция «В поле» Александры Павловой

Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

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Коллекция «Цирк» Натальи Судомойкиной

Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

Коллекция «Земля и Фабрика» Ксении Ивановой

Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

Коллекция «В поле» Александры Павловой

Фото: сайт школы дизайна НИУ ВШЭ

Набор из двух тарелок «Цирк» создала Наталья Судомойкина. По ее словам, сейчас продолжается разработка сервиза. К началу конкурса были готовы только две тарелки, однако коллекция была расширена чашками и стаканами. Коллекцию выпустят проект «Антихрупкость» и ВШЭ, она была придумана в лаборатории при заводе «Фарфоре Сысерти»

На серии тарелок Александры Павловой «В поле» изображен цветок в стиле урало-сибирской росписи. Ксения Иванова представила линейку посуды «Земля и Фабрика», посвященную промышленному пику Свердловска 1920-х годов и отсылающую к посуде заводских столовых.

С 27 ноября будет реализовываться коллекция Натальи Судомойкиной «Цирк», а две другие серии — в начале 2025 года.

Полина Хабарова

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