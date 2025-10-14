Сочи и Москва разделили первенство в топе направлений для одиночного отдыха

В октябре Сочи и Москва заняли первое место в рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 14% бронирований.

В Сочи путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,3 тыс. руб.

В столице России путешественники остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха в октябре занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 11% бронирований. Туристы остаются в городе в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,7 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта. На курорте Крыма, который собрал 3% бронирований, путешественники резервируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,3 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для одиночного отдыха в октябре также вошли и другие города Краснодарского края. Четвертое место занял Краснодар, где путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,6 тыс. руб.

Восьмое место заняла Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 2,3 тыс. руб.

Мария Удовик