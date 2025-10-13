Экс-глава свердловского департамента информполитики устроилась в «Магнит»

Бывший директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова получила должность руководителя по внешним коммуникациям и связям с государственной властью в сети «Магнит» по девяти регионам. Об этом «Ъ-Урал» рассказала сама госпожа Хусаинова. В частности, она будет взаимодействовать с представителями Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края и Башкирии. Юлия Хусаинова добавила, что приступила к работе в новой должности с понедельника, 13 октября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Хусаинова

Юлия Хусаинова руководила департаментом информационной политики Свердловской области в 2020-2025 годах. Спустя месяц после отставки главы региона Евгения Куйвашева и назначения врио губернатора Дениса Паслера она написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. «Мои принципы не позволяют мне в данный момент остаться на работе, я лучше отдохну»,— пояснила тогда госпожа Хусаинова.

Юлия Хусаинова с 2016 года работала в отделе протокола министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2018 года — помощником Евгения Куйвашева.

Департамент информационной политики с июня возглавляет бывшая заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова. С 2012 года она руководила пресс-службой оренбургского губернатора, позже выстраивала работу центра управления регионом. С 2021 года занимала пост заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.

Василий Алексеев