В Краснодаре загорелся склад на улице Демуса
Утром 13 октября в Краснодаре произошел пожар на складе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании на ул. Демуса поступил в 07:56.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спустя минуту к месту происшествия прибыли первые подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии установлено, что горит складское помещение на площади около 100 кв. м.
В ликвидации возгорания участвуют 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Сейчас проводится оперативная работа по тушению пожара, уточняются причины возгорания и обстоятельства происшествия.