В Краснодаре загорелся склад на улице Демуса

Утром 13 октября в Краснодаре произошел пожар на складе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании на ул. Демуса поступил в 07:56.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спустя минуту к месту происшествия прибыли первые подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии установлено, что горит складское помещение на площади около 100 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Сейчас проводится оперативная работа по тушению пожара, уточняются причины возгорания и обстоятельства происшествия.

Анна Гречко