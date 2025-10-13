Беспилотная опасность: приостановлены рейсы в аэропортах Краснодара и Геленджика

В 01:49 понедельника, 13 октября, в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Двумя часами ранее были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В ведомстве уточняют, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В обычном режиме аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты с 9 утра до 19:00.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

По сообщению оперативных служб, около 23:30 на территории Краснодарского края возникла угроза падения беспилотников. Жителям рекомендуют отойти от окон и укрыться в коридоре или кладовой при нахождении в помещении. На улице гражданам следует укрыться в ближайшем здании, на паркинге или в подземном переходе. При нахождении в автомобиле нужно выйти и укрыться в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности.

Василий Хитрых