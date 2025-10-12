ПВО сбили 17 украинских дронов над Крымом в ночь на 13 октября

В ночь на 13 октября система ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма. Попытку атаки дронов пресекли в период с 20:15 до 23:00 мск, сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили в небе 37 БПЛА. Еще 15 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, два — над Азовским морем и один — над Белгородской областью.

О разрушениях не сообщается.

Анна Гречко