Вэнс: в ближайшие недели станут известны намерения КНР по «торговой войне» с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос о торговле с Китаем прояснится в течение нескольких недель. Он назвал ситуацию «деликатным танцем» и отметил, что многое зависит от реакции КНР.

«Мы многое узнаем в ближайшие недели о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или же они действительно хотят быть разумными. Я надеюсь, что они выберут путь разума»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News.

По словам Джея Ди Вэнса, если Китай ответит США «в агрессивной манере», Вашингтон примет соответствующие меры. Вице-президент отметил, что у президента США Дональда Трампа «гораздо больше карт, чем у Китайской Народной Республики».

11 октября господин Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое Дональд Трамп назвал «моральным позором».

