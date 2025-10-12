На Кубани экскурсионный автобус с детьми столкнулся с «КамАЗом»

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края экскурсионный автобус с детьми врезался в «КамАЗ». Пострадавших нет, сообщило ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось 12 октября в 15:00 на трассе Майкоп—Белореченск—Усть-Лабинск—Кореновск. Водитель автобуса King Long вез детей из поселка Каменомостский в Каневской район. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик.

В результате аварии никто не пострадал. Детей доставят в место назначения другим автобусом.

Анна Гречко