На Кубани экскурсионный автобус с детьми столкнулся с «КамАЗом»
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края экскурсионный автобус с детьми врезался в «КамАЗ». Пострадавших нет, сообщило ГУ МВД России по региону.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Происшествие случилось 12 октября в 15:00 на трассе Майкоп—Белореченск—Усть-Лабинск—Кореновск. Водитель автобуса King Long вез детей из поселка Каменомостский в Каневской район. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик.
В результате аварии никто не пострадал. Детей доставят в место назначения другим автобусом.