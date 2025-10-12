В Ейске сгорело одноэтажное нежилое здание

В Ейске утром 12 октября произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на Первомайской ул., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По информации из соцсетей, речь может идти о бывшем кафе «Фиеста».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 06:01, уже через минуту на место прибыли подразделения Ейского пожарно-спасательного гарнизона. Первичное загорание локализовали к 06:11 на площади 80 кв. м, открытое горение ликвидировали к 06:27, а к 07:13 полностью устранили последствия пожара.

К тушению привлекались девять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

Анна Гречко