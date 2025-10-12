В Анапе задержали подозреваемого в гибели мужчины в результате ДТП

В Анапе полиция задержала подозреваемого водителя, который сбил насмерть пешехода на тротуаре ул. Терской и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел около полуночи 10 октября. Водитель Lada не выбрал безопасную скорость движения, выехал на тротуар и сбил 40-летнего местного жителя. После этого «легковушка» столкнулась с припаркованным автомобилем. Пострадавший скончался в больнице.

Виновник аварии покинул место происшествия. Граждане сообщили полиции о его местонахождении, после чего сотрудники ППС доставили подозреваемого в дежурную часть отдела МВД России по Анапе.

Анна Гречко