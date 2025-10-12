Арбитражным управляющим зачтут сложность процедур
Власти готовы скорректировать систему их отбора в инициированных ФНС делах о банкротстве
Правительство готово обновить методику расчета баллов для отбора арбитражных управляющих (АУ) для сопровождения банкротных дел, инициированных Федеральной налоговой службой (ФНС). Действующий механизм вызывал критику, так как не разделяет более простые и массовые процедуры банкротства граждан и значительно более трудоемкие дела о несостоятельности юрлиц. Белый дом согласился повысить «вес» последних при оценке АУ. Эксперты полагают, что это позволит устранить имеющийся дисбаланс, но вопросы к самой системе все равно остаются.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Проект постановления правительства, корректирующий методику расчета баллов для выбора арбитражного управляющего, опубликован для общественного обсуждения. Как напоминают в Минэкономики, с ноября 2024 года действует новый порядок выбора управляющего, если заявление о банкротстве должника в суд подает ФНС,— отбор автоматизирован на основе балльной системы из регистра управляющих. Это один из элементов реформы банкротства, «зависшей» с 2021 года, в итоге введенный отдельно (см. “Ъ” от 6 октября 2023 года). По данным ФНС, сейчас регистром пользуются 6,8 тыс. АУ, а за весь период работы нового механизма управляющие назначены на процедуры уже 16,6 тыс. должников.
При этом критерии для начисления баллов вызвали дискуссии, что вылилось в коллективный иск АУ о признании недействующим постановления правительства о новой системе отбора — пока Верховный суд его отклонил (см. “Ъ” от 20 марта и 4 июня), но 21 октября планируется слушание в апелляции. Среди претензий — отсутствие дифференциации суммы баллов в зависимости от сложности проведенных АУ дел и категорий должников. Наибольшее число баллов набирали управляющие, занимающиеся более простыми и массовыми делами о несостоятельности физлиц, АУ же со специализацией на юрлицах получали заметно меньшее их количество.
Проект предлагает повысить «вес» дел о банкротстве юрлиц в расчете баллов: в формулу включается объем требований, масштаб дела и сложности процедуры.
Несколько меняется подход к оценке оперативности процедуры: ее планируется увязать с баллами за удовлетворение требований кредиторов. В итоге за быстрое (до полугода) завершение процедуры банкротства гражданина без погашения долгов АУ после правок сможет получить максимум 3 балла, тогда как сейчас — до 15 баллов.
Как отмечают в ФНС, итоги работы реестра свидетельствуют о необходимости «обратить внимание на углубленное профилирование АУ в части управления сложными проектами юрлиц», а изменения подготовлены «с учетом обратной связи» от профсообщества. В службе полагают, что это повысит мотивацию управляющих, имеющих опыт в сложных делах должников (юрлиц с существенными активами и объемом деятельности), участвовать в большем количестве отборов.
Адвокат Case By Case Юлия Михальчук считает это попыткой «откалибровать систему баллов, которая показала очевидный перекос». Как поясняет АУ Сергей Домнин, сейчас лидеры рейтинга — управляющие с «десятками тысяч баллов», ведущие сотни дел о банкротстве граждан, в то время как у АУ, «не занимающихся таким конвейером», по 500–1500 баллов.
Новая модель, по словам Юлии Михальчук, делает систему более справедливой: баллы будут начисляться не за поток, а за эффективность и масштаб дел.
Соглашается с этим и председатель центрального совета Ассоциации СРО МЦПУ Мария Курбатова: «Это позволит АУ получить статус, адекватный реальной сложности проведенных им процедур». АУ Максим Доценко также называет изменения позитивными — они, по сути, частично удовлетворяют требования из коллективного иска АУ.
Но вопросы к справедливости отбора все равно остаются. По словам Сергея Домнина, банкротные процедуры очень разные, для них невозможно выбрать единые критерии оценки, чтобы адекватно оценить вложенные АУ усилия. В основе рейтинга, поясняет он, лежат такие показатели, как срок процедуры, эффективность торгов и процент погашения требований, но все они мало зависят от АУ: в сложных и конфликтных делах много споров, которые долго рассматриваются, а цену продажи имущества определяют кредиторы. К тому же, добавляет Максим Доценко, ранее начисленные баллы предлагается оставить — АУ, накопившие по прежней формуле 60–70 тыс. баллов, «смогут еще несколько лет комфортно назначаться на всю промышленность страны».