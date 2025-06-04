Рейтинг как по линейке

4 июня Верховный суд РФ (ВС) оставил в силе постановление правительства, которое ввело балльную систему отбора арбитражных управляющих (АУ) на банкротные дела, инициированные налоговой службой. Критерии ранжирования вызвали недовольство среди самих АУ, и это обернулось коллективным иском против правительственного акта. Однако коллегия ВС по административным делам не увидела оснований для отмены документа. Об аргументах сторон рассказывает из зала заседаний корреспондент “Ъ” Ян Назаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Коллективный иск АУ о признании недействующим постановления правительства РФ №634 от 22 мая 2024 года был подан в марте (подробнее см. “Ъ” от 20 марта). Документ ввел систему баллов для управляющих, которая применяется в делах о банкротстве, инициированных ФНС. С февраля отбор АУ на такие процедуры производится в соответствии с этим рейтингом.

На слушании административной коллегии ВС 4 июня от имени истцов выступал председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза АУ Максим Доценко. Интересы правительства отстаивали чиновники сразу трех федеральных ведомств — Минэкономразвития, Минюста и ФНС.

Сначала слово предоставили господину Доценко, который настаивал, что постановление правительства приводит к «объективному вменению», то есть безвиновной ответственности. Дело в том, что управляющий, получивший меньше баллов в новой системе, получает и меньше возможностей для работы, а это по сути является санкцией, пояснил он.

Еще одна «концептуальная проблема» заключается в том, за что именно начисляются баллы.

Здесь учитывается и погашение требований кредиторов, и результаты торгов по продаже имущества должника, и сроки процедуры, перечислил Максим Доценко. Но фактически, по его наблюдениям, больше всего влияют на рейтинг торги, которые «дают аномально высокие показатели», хотя их результаты зависят не только от работы АУ, но и от привлекательности самого актива (имущества банкротящегося предприятия или гражданина).

Помимо этого господин Доценко раскритиковал нормы, позволяющие снижать баллы без оглядки на истечение годичного срока «административной судимости» в случае привлечения АУ к ответственности по КоАП (например, за неправомерные действия при банкротстве). Однако председательствующий судья Олег Нефедов отметил, что сам факт привлечения к ответственности может учитываться в других отраслях права и накладывать ограничения на таких лиц, как это делается, например, в избирательном законодательстве.

Также Максим Доценко обратил внимание на отсутствие дифференциации в зависимости от того, ведет АУ сложное или легкое дело и с какой категорией должников работает. В результате в топ рейтинга выбились управляющие, которые занимаются делами о несостоятельности физлиц, в то время как управляющие со специализацией на юрлицах получили меньше баллов, подчеркнул господин Доценко. Это, по его мнению, выливается в дискриминацию.

Оппоненты не согласились с доводами АУ. Они заявляли, что правительство имело полномочия на разработку оспариваемых правил, которые, в свою очередь, полностью соответствуют законодательству.

К тому же, утверждали представители ответчика, «права и законные интересы административных истцов актом не нарушаются» и никакой дискриминации не возникает, так как для всех управляющих устанавливается единое регулирование. Если постановление начнет давать кому-либо преференции, то будут ущемлены другие АУ, уточнил представитель от ФНС Олег Степанов. «И как игнорировать физлиц, если это 94% дел?» — задался риторическим вопросом он.

Затем председательствующий судья поинтересовался, появились ли у налоговой службы какие-либо проблемы в ходе реализации постановления. Представитель госоргана ответил отрицательно и указал, что эффективность рассмотрения дел о банкротстве с участием ФНС, наоборот, увеличилась. Раньше налоговая получала от СРО АУ 36% отказов в предоставлении кандидатур, сейчас же управляющие, желающие участвовать в процессе, сами конкурируют между собой, отметил господин Степанов.

В конце заседания представитель Генпрокуратуры РФ дал свое заключение по делу, поддержав позицию правительства. По его мнению, регулирование не создает «никаких препятствий для осуществления АУ своей деятельности», при этом отсутствуют акты большей юридической силы, «которые могли бы вступить в противоречие с оспариваемым постановлением». К тому же заявителям не обязательно было прибегать к «абстрактному нормоконтролю», подчеркнул он.

Прокурор также посоветовал арбитражным управляющим взаимодействовать с госорганами на площадках Петербургского международного юридического форума.

На это Максим Доценко в своей реплике заметил, что «иногда эффективнее подавать иск в суд и общаться в таком порядке».

После непродолжительного совещания административная коллегия ВС отклонила коллективный иск АУ. Это решение пока не вступило в силу. Господин Доценко сообщил “Ъ” о планах подать апелляционную жалобу, подчеркнув, что главная цель разбирательства — обратить внимание налоговой службы на недостатки балльной системы.

Ян Назаренко