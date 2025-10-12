В Туапсинском округе дожди размыли временную переправу через реку Шапсухо

В селе Молдавановка Туапсинского округа после обильных дождей размыло временную переправу через реку Шапсухо. Как сообщил глава округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале, движение по мосту планируют восстановить до конца дня 12 октября.

Фото: t.me / glavatuapseregion Фото: t.me / glavatuapseregion

По данным администрации, уровень воды в реках муниципалитета повысился, но не вышел из берегов. Из-за непогоды подтоплены несколько домов в низинах в поселке Новомихайловском. Коммунальные службы приступили к откачке воды и устранению последствий ливней.

Глава округа подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Дожди сохранятся до конца завтрашнего дня, однако, по прогнозам, их интенсивность снизится.

Переправы через реки в Туапсинском округе уже пострадали во время наводнения 3 августа. Поток воды разрушил мост на улице Центральной в Молдавановке и повредил ещё три сооружения — два автомобильных и один пешеходный.

Анна Гречко