В Крымском районе за год объем инвестиций превысил 9 млрд рублей

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь отчитался о работе в 2024 году. Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун принял участие в отчетной сессии Совета муниципального образования и передал благодарность губернатора Вениамина Кондратьева главе Крымского района, муниципальной команде и депутатскому корпусу, передает пресс-служба региональной администрации.

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По его словам, несмотря на внешние вызовы, валовый региональный продукт региона в 2024 году достиг 5,5 трлн руб. Принятые меры позволили избежать экономической нестабильности, а Крымский район продолжает привлекать инвестиции и повышать комфортность городской среды.

Объем вложений в экономику муниципалитета составил более 9 млрд руб. Среди ключевых проектов — строительство ТЭС «Ударная», реализуемое по поручению президента России.

Глава района Сергей Лесь отметил, что в Крымске ведется строительство школ, детских садов, спортивных объектов, инженерной инфраструктуры, а также мостов через реку Адагум. Продолжается благоустройство городских и сельских территорий.

По итогам заседания депутаты признали работу главы и администрации удовлетворительной.

Вячеслав Рыжков