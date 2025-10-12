Глава Кубани прокомментировал жалобы на заторы из-за ремонта моста в Афипском

Жители Северского района пожаловались губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на пробки, возникающие из-за капитального ремонта моста в поселке Афипском. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

По словам Вениамина Кондратьева, ремонтные работы ведутся на федеральной трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». Переправа считается одной из самых загруженных дорог региона.

«Разделяю недовольство жителей, но прошу набраться терпения. <...> Мост нуждается в капитальном восстановлении, это вопрос дальнейшей безопасности жителей и автомобилистов. Оставить его в текущем состоянии означало бы допустить риск аварий»,— заявил губернатор Краснодарского края.

Также глава Кубани поручил и. о. заместителя губернатора Евгению Пергуну обеспечить постоянный контроль за ходом работ. Он подчеркнул, что ремонт должен быть завершен строго в соответствии с контрактными сроками — до 1 декабря 2025 года.

Анна Гречко