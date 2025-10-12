Бастрыкин потребовал доклад о нападении бродячих собак на жителей Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о непринятии мер к отлову бродячих собак, которые нападают на жителей ЖК «Просторы» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Ural Mash, животные «кидаются на людей и дико воют по ночам».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

«Звери сбились в стаю и бандой трутся возле многоэтажек. Вечером район накрывает страшный лай и вой. По словам местных, псы покусали несколько человек и домашних питомцев. Жители "Просторов" помогают себе сами — рассылают в чатах инструкции, как защищаться и какие перцовки лучше покупать»,— написал Telegram-канал.

В СКР подчеркнули, что многочисленные обращения граждан в компетентные органы с призывом отловить собак результатов не принесли. «Мер реагирования не принимается»,— добавили в ведомстве.

Доклад об установленных обстоятельствах и результатах после завершения расследования уголовного дела генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в СКР.

Ранее, 7 октября, в думе Екатеринбурга предложили усыплять бездомных животных, отметив, что в городе возросла опасность нападения собак, которые «выросли без человеческой ласки». По словам депутата Виктора Сомикова (КПРФ), животные «стали жрать себе подобных». «Есть мнение, что собаки не едят собак,— ничего подобного. Если такому животному попадется ребенок, оно не будет думать, а мы обсуждаем, что с ними делать. Есть ружья со снотворным»,— сказал коммунист. Депутат от «Единой России» Александр Колесников выступил против усыпления зверей. «Собака бывает кусачей не только от жизни собачей. Собак бросают, злое животное — это вина человека. Человек самое злое существо, давайте не будем тут на собак грешить. Собак жалко»,— сказал он.

В ходе обсуждения депутаты призвали мэрию ускорить работу по созданию приюта для 300 собак. По словам чиновников, в городе ежегодно ловят около 700 бездомных животных, из которых 40–50 особей пристраивают в семьи, остальных отпускают на волю после вакцинации, стерилизации и чипирования. В администрации заверил, что власти приступят к строительству приюта в 2027–2028 годах. На его создание планируется выделить от 50 млн руб. и около 30 млн руб. на содержание объекта.

Василий Алексеев