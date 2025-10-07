В думе Екатеринбурга призвали усыплять бездомных животных

В Екатеринбурге возросла опасность нападения на жителей бездомных собак, которые «выросли без человеческой ласки», заявили члены думских комиссий по городскому хозяйству, безопасности жизнедеятельности и бюджету на совместном заседании. Депутат Виктор Сомиков (КПРФ) заявил, что животные в городе «стали жрать себе подобных». «Есть мнение, что собаки не едят собак — ничего подобного. Если такому животному попадется ребенок, оно не будет думать, а мы обсуждаем, что с ними делать. Есть ружья со снотворным. Я не призываю стрелять в городе из охотничьего оружия, но усыплять собак никто не мешает»,— подчеркнул коммунист.

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Депутат Михаил Вечкензин («Единая Россия»; ЕР) предложил собравшимся призвать заксобрание Свердловской области разрешить эвтаназию бродячих животных на территории региона. Председатель комитета по экологии мэрии Игорь Русинов сообщил единороссу, что соответствующий подход в нормативной базе «пока не прижился». «Практика показывает, что органы прокуратуры обжалуют принятие данных нормативных актов законодательными органами субъектов»,— пояснил чиновник.

Председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников (ЕР) выступил против предложения об умерщвлении бездомных животных. «Собака бывает кусачей не только от жизни собачей. Собак бросают, злое животное — это вина человека. Человек самое злое существо, давайте не будем тут на собак грешить. Собак жалко»,— подчеркнул депутат.

В ходе совместного заседания члены думских комиссий призвали мэрию Екатеринбурга ускорить работу по созданию приюта для 300 собак. По словам Игоря Русинова, ежегодно в городе ловят около 700 бездомных животных, из которых 40-50 особей пристраивают в семьи, остальных — отпускают на волю после вакцинации, стерилизации и чипирования. Чиновник заверил, что власти приступят к строительству приюта в 2027-2028 годах. На его создание мэрия намерена выделить от 50 млн руб. и около 30 млн руб. на содержание объекта.

Василий Алексеев