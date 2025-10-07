Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутаты призвали мэрию Екатеринбурга ускорить создание приюта для 300 собак

Администрации Екатеринбурга следует ускорить работу по созданию приюта для 300 собак, заявили члены думских комиссий по городскому хозяйству, безопасности жизнедеятельности и бюджету на совместном заседании. Как рассказал председатель комитета по экологии мэрии Игорь Русинов, ежегодно в городе ловят около 700 бездомных животных, однако приют «Спецавтобазы» максимально вмещает только 100 особей. По словам чиновника, 40-50 собак пристраивают в семьи, остальных — отпускают на волю после вакцинации, стерилизации и чипирования.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат Михаил Вечкензин («Единая Россия»; ЕР) подчеркнул, что бездомные собаки сбиваются в стаи на отдаленных территориях Екатеринбурга, что создает «серьезную проблему». «Вопрос этот надо ставить ребром и решать, потому что меньше их не становится»,— пояснил он.

Единоросса поддержали оппозиционные фракции. Депутат Виктор Сомиков (КПРФ) добавил, что также наблюдает бездомных животных в лесу на окраине города. «Есть стаи собак, которые представляют опасность. В мой адрес часто поступают обращения граждан на эту тему»,— пояснил коммунист. Депутат от «Новых людей» Сергей Козлов призвал мэрию завершить передачу земельного участка городу и приступить к строительству.

Игорь Русинов отметил, что председатель гордумы Анна Гурарий (ЕР) оказала поддержку комитету в работе с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области по предоставлению участка для возведения приюта в поселке Рудный. Чиновник заверил, что до 2027-2028 года власти переведут землю из собственности региона, подготовят и согласуют проектную документацию, после чего начнут строительство. Всего мэрия намерена выделить от 50 млн руб. на создание приюта и около 30 млн руб. на его содержание.

Василий Алексеев

