В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

Морской пассажирский транспорт временно остановлен в Севастополе. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение»,— говорится в сообщении. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причины временной остановки в ведомстве не уточнили. Как отмечают в администрации, работа морского транспорта в Севастополе напрямую зависит от погодных условий, а рейд периодически закрывают также в целях безопасности.

Анна Гречко