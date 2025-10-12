В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт временно остановлен в Севастополе. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение»,— говорится в сообщении. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Причины временной остановки в ведомстве не уточнили. Как отмечают в администрации, работа морского транспорта в Севастополе напрямую зависит от погодных условий, а рейд периодически закрывают также в целях безопасности.