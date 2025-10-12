Глава Севастополя опроверг слухи о массовом загрязнении побережья мазутом

Распространяемая в соцсетях информация о массовом загрязнении берегов мазутом в Севастополе не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам главы муниципалитета, «на нескольких пляжах Северной стороны обнаружены лишь точечные пятна мазута». Он подчеркнул, что слухи о масштабных выбросах нефтепродуктов распространяют недостоверные источники.

«Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей»,— отметил господин Развожаев, добавив, что помощь волонтеров не требуется.

По данным губернатора, ежедневный мониторинг морской среды ведется совместно с учеными. Моделирование показывает вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. Для их оперативного сбора задействованы две лодки на участках «Любимовка-1» и «Любимовка-2».

Ситуацию контролируют Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю.

Анна Гречко