«Хамас» не будет участвовать в церемонии подписания мирного соглашения

Представители палестинского движения «Хамас» не будут участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом в интервью AFPTV заявил член политбюро группировки Хусам Бадран, передает Le Figaro.

Вместо личного присутствия на церемонии «Хамас» будет полагаться на посредников из Катара, Египта и Турции, сказал Хусам Бадран.

«Саммит мира», посвященный прекращению войны в секторе Газа, пройдет 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что сотрудники посольства Катара, которые готовили переговоры в Египте, погибли в ДТП.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «Хамас» и Израиль подписали договоренности по первому этапу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На следующий день режим прекращения огня вступил в силу. США подтвердили, что ЦАХАЛ выполнил первый этап вывода войск в Газе.