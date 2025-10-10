ЦАХАЛ: соглашение о прекращении огня вступило в силу в полдень 10 октября

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00,— говорится в посте в Telegram-канале ЦАХАЛ. — С 12:00 войска Армии Обороны Израиля начали размещаться вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к выполнению соглашения о прекращении огня и возвращению заложников».

«Войска Южного командования Армии обороны Израиля развернуты в этом районе и будут продолжать устранять любую непосредственную угрозу»,— говорится в сообщении.

Вчера президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки между Израилем и группировкой «Хамас». Представители палестинского движения «Хамас» получили гарантии от посредников из США, Катара, Турции и Египта, что Израиль не возобновит войну в секторе Газа, сообщил глава движения в анклаве Халиль аль-Хайя. По его словам, после заключения соглашения о перемирии с Израилем из тюрем освободят 250 палестинцев, отбывающих пожизненное наказание. Освободят также 1,7 тыс. палестинцев из Газы, которых арестовали с начала конфликта в анклаве.

О реакции в мире — в материале «Ъ» «Все по-прежнему боятся».

Анастасия Домбицкая