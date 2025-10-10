США подтвердили, что ЦАХАЛ выполнил первый этап вывода войск в Газе

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила первый этап вывода войск в секторе Газа. Об этом сообщил посланник президента США Дональда Трампа по Газе Стив Уиткофф.

«CENTCOM подтвердило, что силы обороны Израиля выполнили первую фазу вывода,— написал господин Уиткофф в соцсети X. — Начался 72-часовой период для освобождения заложников».

10 октября Армия обороны Израиля сообщила, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск. С этого момента войска Израиля начали размещаться вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к выполнению соглашения о прекращении огня и возвращению заложников.

О достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» накануне объявил американский лидер Дональд Трамп. Согласно договоренностям, «Хамас» передаст живых заложников и тела погибших в течение 72 часов с момента отвода израильских войск. Контроль за исполнением соглашения будут осуществлять представители США, Катара, Египта, Турции и других стран.

Анастасия Домбицкая