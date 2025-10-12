В ДТП погибли сотрудники посольства Катара, готовившие в Египте переговоры по Газе

В Шарм-эш-Шейхе произошла дорожная авария, в результате которой погибли три сотрудника посольства Катара и еще трое получили ранения. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Авария произошла из-за того, что у машины, в которой находились сотрудники посольства, на скорости лопнуло колесо. Погибшие не были дипломатами. Телеканал сообщил, что они занимались организацией проживания и питания для членов катарской делегации, которая будет участвовать в церемонии церемонии подписания мирного плана по Газе. Выжившие находятся в реанимации, сообщает египетское издание El Fagr.

Церемония, посвященная соглашениям «Хамаса» и Израиля, должна пройти завтра в Египте. Представители «Хамаса» не будут в ней участвовать, заявлял представитель палестинского движения Хоссам Бадран. Группировка будет полагаться на катарских, египетских и турецких посредников, говорил он.

