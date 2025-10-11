В Ростовской области резко похолодает в ночь на воскресенье

В ночь на 12 октября в Ростове-на-Дону прогнозируют небольшой дождь и ветер со скоростью до 12 метров в секунду, сообщает региональный гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Днем осадки прекратятся, а ветер ослабнет до комфортных показателей. Температура воздуха днем поднимется до +15...+17 градусов, а ночью опустится до +10...+12 градусов.

13 октября осадки возможны, но в основном погода будет без дождя. Ночная температура снизится до +8...+10 градусов, а днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.

Станислав Маслаков