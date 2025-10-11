Бельгия сможет передать Украине F-16 после 13 октября

Бельгия получит первые четыре заказанных у США истребителя F-35 13 октября. После этого Брюссель сможет передать Киеву F-16. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью Le Soir.

Бельгия заказала у Lockheed Martin 34 истребителя F-35 в 2018 году на сумму $4,1 млрд. Изначально поставки должны были начаться в конце 2023 года, однако их отложили. Из-за этого Бельгия перенесла сроки передачи Украине 30 списанных истребителей F-16.

Всего на вооружении у Бельгии 50 F-16. Некоторые из них использовались более 40 лет, пишет La Libre. Их планируется вывести из эксплуатации к концу 2028 года.

В августе Бельгия объявила, что купит у США еще 11 истребителей F-35. По словам Тео Франкена, страна планирует потратить €34 млрд на подготовку к военному конфликту до 2030 года.