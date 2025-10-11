Минобороны Бельгии хочет потратить €34 млрд на оборону

Министр обороны Бельгии Тео Франкен хочет потратить €34 млрд на подготовку страны к военному конфликту. Где взять такую сумму, он пока не знает.

«Это вопрос к вице-премьеру (и главе Минфина.—"Ъ") Яну Жамбону. Я здесь (в правительстве.—"Ъ"), чтобы их потратить»,— сказал господин Франкен в интервью бельгийской газете Le Soir.

Как уточнил министр, приоритетом станет создание крупных запасов снарядов взамен тех, что страна направила Украине. «В комитете по обороне... выступают против любых инвестиций в оборону. Чего они хотят? Чтобы эти люди бросались камнями в случае конфликта?» — возмутился Тео Франкен.

План военных расходов рассчитан до 2030 года. В августе Бельгия объявила, что купит у США еще 11 истребителей F-35. В том же месяце глава бельгийского Минобороны допустил, что страна также может направить военный контингент на Украину после завершения боевых действий в стране.