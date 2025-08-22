Бельгия решила купить у США еще 11 истребителей F-35

Министерство обороны Бельгии объявило о планах значительно усилить вооруженные силы в рамках подготовки к участию в операциях НАТО с высокой интенсивностью. Согласно документу «Стратегическое видение», разработанному при участии министра обороны Тео Франкена, страна дополнительно закупит 11 истребителей F-35 у США. Их поставят в дополнение у ранее заказанным 34 самолетам.

Фото: Yuri Gripas / Reuters Истребитель F-35

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Также Бельгия намерена приобрести противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки. Военные планируют оснастить войска десятками морских и воздушных беспилотников различных типов. Эти меры являются частью широкой программы модернизации военных возможностей страны.

В документе указывается, что до 2035 года на оборону будет выделено €140 млрд, пишет ТАСС. Из них €34 млрд пойдут на закупку новых вооружений, включая самолеты, корабли и беспилотники.