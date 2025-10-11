В ЦРБ Лабинска впервые имплантировали постоянный кардиостимулятор

В Лабинской центральной районной больнице впервые провели имплантацию постоянного кардиостимулятора. Об этом сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Пациентом стал 53-летний мужчина, поступивший с жалобами на слабость и сильное головокружение. Медики диагностировали у него полную атриовентрикулярную блокаду с частотой сердечных сокращений 25 ударов в минуту, представляющую угрозу для жизни. После обследования специалисты регионального сосудистого центра оперативно установили кардиостимулятор.

Через 12 часов после вмешательства состояние пациента стабилизировалось, ритм сердца восстановился, и в ближайшие дни он будет выписан домой.

Как сообщил Евгений Филиппов, за восемь месяцев 2025 года в региональных и первичных сосудистых отделениях края медицинскую помощь получили около 17 тыс. пациентов с инсультами и более 10 тыс. с острым коронарным синдромом.

Использованный при операции кардиостимулятор — отечественного производства и, по данным министерства, не уступает зарубежным аналогам. До конца года в Лабинской ЦРБ планируется установка еще 15 таких устройств.

Вячеслав Рыжков