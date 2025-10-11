Нацпарк Сочи летом принял более 2,2 млн человек

Сочинский национальный парк за летний сезон принял более 2,2 млн посетителей, подтвердив статус самой посещаемой особо охраняемой природной территории России. Как сообщили в администрации Сочи, каждый третий гость воспользовался правом бесплатного посещения благодаря действующим льготам.

Наибольший интерес у туристов традиционно вызвали дендрологический парк «Дендрарий» (310 тыс. человек) и природный комплекс «33 водопада» (более 115 тыс.). Свирское и Агурское ущелья посетили свыше 53 тыс. человек каждое. Популярными остаются Орлиные скалы, гора Большой Ахун и Змейковские водопады.

По словам заместителя главы города Сергея Сомко, интерес к природным маршрутам Сочинского нацпарка стабильно растет не только среди жителей крупных российских городов, но и у туристов из стран Ближнего Востока. Этому, по его словам, способствует развитие прямого авиасообщения и создание комфортной туристической инфраструктуры при сохранении экологического баланса региона.

В 2025 году в парке продолжилась работа по благоустройству территорий: оборудованы пикниковые поляны, установлены новые КПП, проведен ремонт канатной дороги парка «Дендрарий», созданы санитарные зоны и места отдыха. На маршрутах размещено свыше 3 тыс. информационных стендов, их число планируется увеличить. Зимой в парке будут работать шесть круглогодичных маршрутов, включая 33 водопада, Свирское и Агурское ущелья и Орлиные скалы.

С июня по август 2025 года курорт Красная Поляна принял около 870 тыс. туристов, что на 5% больше, чем годом ранее. Росту посещаемости способствовало развитие событийного и делового туризма. Продолжается продажа сезонных ски-пассов со скидками, сезон катания продлится с декабря по май, а на Цирке-2 — до середины июля.

Курорт «Газпром Поляна» за год увеличил число проживающих гостей на 10%, а пассажиропоток канатных дорог — на 30–70%. Глубина бронирования достигла полугода. Осенью действуют скидки на проживание с включенными медицинскими и оздоровительными услугами.

На курорте «Роза Хутор» в октябре продолжают работать канатные дороги, пешеходные и велосипедные маршруты, Парк водопадов «Менделиха» и смотровая площадка Роза Пик. В ноябре основные подъемники закроются на техобслуживание, однако подъемник «Стрела» продолжит работу. Туристы смогут посетить Музей археологии, этнопарк «Моя Россия» и набережную Роза Долины.

Вячеслав Рыжков