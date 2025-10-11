Фонд Точно ДОБРО провел спортивные соревнования для участников проекта «Путь сильных»

Благотворительный фонд Точно ДОБРО (основатель — Николай Амосов) собрал участников проекта «Путь сильных» на масштабном спортивном фестивале «На первом месте!» в парке «Родные просторы».

Для школьников была подготовлена специальная программа, направленная на развитие командного духа и физических качеств.

Участники соревновались в динамичных эстафетах и выполняли интерактивные задания, где важно было умение работать сообща и поддерживать друг друга.

Ключевым моментом фестиваля стала встреча подростков с наставниками проекта и руководством фонда. В ходе открытого диалога наставники поделились с детьми мыслями о роли спорта в формировании характера и силе взаимовыручки.

«Проект «Путь сильных» обладает высокой социальной значимостью. Мы благодарим фонд Точно ДОБРО за возможность участвовать в программе, которая помогает подросткам развивать не только физические навыки, но и важные личностные качества. Это пример эффективной благотворительности, где системная работа становится реальным вкладом в формирование достойного будущего молодого поколения»,— подчеркнул наставник проекта «Путь сильных», председатель первичного отделения «Движения Первых» КубГМУ Петр Крекча.

Напомним, «Путь сильных» — это совместная инициатива благотворительного фонда Точно ДОБРО, школы единоборств «Империал», сети фитнес-клубов Balance, волонтеров регионального штаба «Мы вместе». Проект стал победителем первого конкурса «Гранты Губернатора Кубани» 2025 года. Его цель — создать комплексную программу наставничества и организовать спортивный, творческий и образовательный досуг для детей участников СВО и подростков из многодетных семей.

Участниками проекта стали более 80 детей в возрасте от 10 до 16 лет из Карасунского и Прикубанского округов Краснодара. В течение учебного года они будут заниматься самбо, боксом и плаванием на базе школы единоборств «Империал» и фитнес-клубов Balance.

Программа предусматривает бесплатные тренировки, оснащение спортсменов экипировкой, образовательные мероприятия, организацию досуга, регулярную психологическую поддержку и наставничество.

Итоги проекта подведут в мае 2026 года на фестивале, где участники продемонстрируют свои спортивные достижения и получат сертификаты. Желающие продолжить тренировки смогут посещать их на безвозмездной основе и далее.

