В Новороссийске построят новую линию завода по производству цемента

В Краснодарском крае готовят к реализации проект по строительству экологически ориентированного цементного производства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько на сессии «СПИК как средство против турбулентности» в рамках международного форума «InRussia-2025» в Минеральных Водах.

По словам чиновника, проект будет реализован в формате специального инвестиционного контракта (СПИК) с предприятием «Новоросцемент». Планируется расширение мощностей завода в поселке Верхнебаканском за счет строительства линии по производству цемента «сухим» способом производительностью 2 тыс. тонн клинкера в сутки и реконструкции ряда объектов. После выхода на проектные показатели предприятие сможет выпускать до 656 тыс. тонн цемента в год. Реализация проекта позволит создать свыше 100 рабочих мест.

Дмитрий Хмелько напомнил, что в крае действует комплекс мер поддержки промышленности, включающий субсидии, льготные займы Фонда развития промышленности, налоговые льготы и преференции на землю. Для участников СПИК предусмотрена нулевая ставка налога на имущество и налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет.

Он отметил, что первый в России СПИК был заключен в 2016 году на Кубани с компанией CLAAS, локализовавшей производство зерноуборочных комбайнов и тракторов. Механизм также использовался при расширении выпуска тракторов «Беларус» Минского тракторного завода. По словам господина Хмелько, использование СПИК позволит региону привлекать инвестиции в создание высокотехнологичных и экологически безопасных производств.

