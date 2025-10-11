Мэр Новороссийска: бассейн «Черноморского» не соответствуют требованиям безопасности

В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края обсудили перспективы завершения строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, объект, возведение которого длится уже несколько лет, столкнулся с серьезными техническими проблемами, допущенными прежним подрядчиком.

По словам мэра, выявленные нарушения касаются прежде всего бассейна — его чаша и вышка для прыжков не соответствуют требованиям безопасности, что исключает возможность ввода объекта в эксплуатацию в нынешнем виде.

Рассматриваются два сценария дальнейших действий. Первый предполагает переоборудование помещения бассейна под гимнастический центр, а строительство нового бассейна — в другом районе города. Второй вариант — полная реконструкция бассейна с приведением его к действующим стандартам.

Как уточнил господин Кравченко, оба решения признаны технически реализуемыми, и сейчас совместно с краевыми властями проводится анализ сроков, затрат и рисков. Кроме того, ведется работа по передаче объекта в краевую собственность. Окончательное решение, подчеркнул он, будет принято с учетом безопасности и интересов жителей Новороссийска.

Вячеслав Рыжков