После ночных осадков в Сочи не зафиксировали серьезных подтоплений

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщили в администрации города, коммунальные и транспортные службы работают в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Наибольшее количество осадков минувшей ночью пришлось на предгорные и горные районы. Зафиксированы локальные подтопления, которые оперативно ликвидированы сотрудниками МУП «Водосток». По данным городских служб, критических подъемов уровня воды в реках не отмечено.

Синоптики ожидают ослабления ливней в течение дня, однако до конца суток 11 октября сохраняется вероятность усиления ветра, резких подъемов уровня воды и образования смерчей над морем. Власти призывают жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и при чрезвычайных ситуациях обращаться по телефону 112.

Вячеслав Рыжков