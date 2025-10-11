Власти Турции обсуждают отправку военнослужащих в сектор Газа

МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают возможность отправки военных в сектор Газа. Это предложение будет направлено в парламент после всесторонней оценки, сообщил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер.

«Министерство иностранных дел и Министерство нацобороны разработают план, учитывая специфику, ситуацию и продолжительность ситуации (в Газе.— "Ъ")... Будет представлено предложение, и будет проведена его оценка. Затем оно поступит руководству парламента»,— цитирует господина Гюлера канал TRT Haber.

Накануне Израиль объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня и завершении отвода израильских войск из сектора Газа. Согласно договоренностям, с этого момента начался 72-часовой период, отведенный для обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными. По данным AP, США направят 200 военнослужащих в Израиль для контроля за прекращением огня.

