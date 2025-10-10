AP: США направят 200 военнослужащих в Израиль для контроля за прекращением огня

США перебросят в Израиль около 200 военнослужащих для поддержки и контроля за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в Израиле будет организован «военно-гражданский координационный центр». Он займется регулированием поставок гумпомощи, а также логистической и охранной поддержкой.

В миссию войдут военные стран-партнеров США, а также представители частных организаций. В состав миссии могут войти военнослужащие из Египта, Катара, Турции и ОАЭ, уточняет агентство Reuters.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и «Хамас» подписали договоренности по первому этапу мирного плана. Этап предполагает освобождение заложников и отвод израильских войск до согласованной линии.