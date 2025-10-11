В Сочи ожидается ухудшение погодных условий

МЧС России предупредило о комплексе неблагоприятных метеоявлений на территории Сочи и Сириуса. По данным ведомства, с вечера 11 октября и до конца суток 12 октября в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, местами град и шквалистый ветер скоростью до 25 м/с. В горных районах возможен очень сильный снегопад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На реках прогнозируется подъем уровней воды с превышением неблагоприятных отметок, местами — достижение опасных значений, что может привести к паводкам. Сохраняется вероятность схода селевых потоков малого объема, а также формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке от Магри до Веселого.

Жителям и гостям города рекомендовано по возможности оставаться дома, следить за работой электро- и газового оборудования, подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации, а также обращать внимание на сообщения МЧС и местных СМИ. В чрезвычайных ситуациях следует обращаться по телефонам экстренных служб 112, 101 и 01.

Вячеслав Рыжков