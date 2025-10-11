В районе Новороссийска ожидается подъем уровня воды в реках

МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. До конца суток 11 октября и в течение 12 октября на территории региона, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, порывами ветра до 25 м/с и ухудшением видимости до 500–1000 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным ведомства, на малых реках бассейна Кубани в юго-восточных районах края, а также на притоках и водотоках Черноморского побережья возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок. В отдельных районах прогнозируются очень сильные осадки. Кроме того, в акватории Черного моря на участке от Анапы до Магри сохраняется вероятность образования смерчей.

Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения у водоемов, использовать непромокаемую одежду, следить за сообщениями МЧС и местных СМИ, а в случае чрезвычайных ситуаций обращаться по телефону 112.

Вячеслав Рыжков