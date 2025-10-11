Студентам Южного университета рассказали о наркопреступлениях, терроризме и ДТП

В Южном университете (ИУБиП) в Ростове-на-Дону прошла лекция, посвященная профилактике преступлений среди студентов. Мероприятие стало частью цикла информационно-просветительских встреч, организованных вузом с участием представителей правоохранительных органов, прокуратуры и наркологической службы, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Заместитель руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району города Алексей Болдарев назвал наркопреступления и драгдилерство наиболее опасными видами правонарушений для молодежи региона. На конкретных кейсах следователь подробно разобрал методы вовлечения подростков в распространение запрещенных веществ и привел статистику их необратимых последствий: по данным управления, в 2024 году в Ростовской области зарегистрировано более 1,3 тыс. уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних, 170 из них — с участием учащихся вузов.

Также Алексей Болдарев сообщил, что в текущем году следственный отдел зарегистрировал 46 уголовных дел в отношении распространения экстремистских материалов, 60% из которых связаны с интернет-ресурсами и социальными сетями. Эксперт подробно объяснил студентам ответственность за публикацию таких текстов, изображений и видео, отметив, что подростки часто не осознают тяжесть юридических последствий.

Вопросы управления транспортом в состоянии опьянения вызвали отдельную дискуссию: по словам Алексея Болдарева, за девять месяцев 2025 года в Ростове-на-Дону зафиксировано 84 тяжелых ДТП по вине нетрезвых водителей, из них 13 привели к смертельному исходу. Следователь подчеркнул: управление автомобилем в состоянии опьянения — это уголовно наказуемое деяние, грозящее лишением свободы на срок до семи лет.

Станислав Маслаков