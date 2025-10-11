Над Черным морем зафиксировали разряд молнии мощностью 376 килоампер

Над Черным морем в ночь на 10 октября был зафиксирован редкий по мощности атмосферный разряд. По данным центра погоды «Фобос», сила тока молнии, наблюдавшейся в районе Адлера, достигла 376 килоампер — примерно в десять раз выше обычных показателей.

Как сообщил ведущий специалист центра Евгений Тишковец, вспышка произошла в 01:35 мск над горной частью Сочи и могла быть воспринята как работа средств ПВО. Помимо этого, отмечалась серия молний силой тока свыше 100–200 килоампер. Для сравнения, типичный разряд имеет мощность порядка 20–30 килоампер.

По словам синоптика, столь интенсивная грозовая активность связана с влиянием циклона «Барбара», который принес на черноморское побережье Кавказа до 80% месячной нормы осадков всего за несколько суток.

Вячеслав Рыжков