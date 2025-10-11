В Госдуме назвали подпадающие под повышение пенсий категории

Социальный фонд в ноябре 2025 года проведет перерасчет пенсий. Повышение затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Пенсионеры получат удвоенную выплату к страховой пенсии — ее размер вырастет с 8,9 тыс. руб. до 17,8 тыс. руб. Дополнительно начисляется надбавка за уход — 1314 руб., с февраля ее проиндексировали на 7,3%. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы. Если пенсионер живет в регионе с районным коэффициентом, сумма увеличивается в 1,15–1,9 раза, рассказал господин Говырин.

Для летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет проводят ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре. Минимальный стаж для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет. За год сверх нормы начисляют 1% от среднемесячного заработка. В ноябре выплаты для этой категории вырастут на 2–5%, в среднем на 1500–3000 руб.

С начала года также выросли ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам, ее средний размер – 4191 руб. В среднем по России прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 руб., напомнил политик.

В октябре правительство выделило более 10 млрд руб. на доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами в 19 регионах. Минтруд сообщал, что в 2026 году на меры соцподдержки направят 18,7 трлн руб.